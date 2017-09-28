Україна приєдналася до всесвітньої кампанії підтримки мігрантів від Папи Франциска

Він запросив увесь світ висловити свою підтримку біженцям і мігрантам, розділити з ними подорож до кращих умов життя. Україна приєдналася до кампанії, щоб підтримати передовсім внутрішньо переміщених осіб зі Сходу України, почути їхні історії. Кампанію координує «Карітас України».

Всесвітня кампанія Share the Journey триватиме 2 роки – до вересня 2019 року. Доєднатися до неї запросили 145 християнських організацій по всьому світу. Кампанія спонукатиме говорити вголос про права мігрантів, а також вплине на суспільний дискурс щодо їх інтеграції: пояснить причини зміни місця проживання, внутрішні переживання цих людей, допоможе перебороти страхи, пов’язані з налагодженням нових соціальних зв’язків.

У контексті Share the Journey мігрант – це особа, що перебуває у дорозі та потребує супроводу, підтримки чи захисту. Це можуть бути біженці, шукачі притулку, внутрішньо переміщені особи, що рятуються від збройних конфліктів, екологічних катастроф або перебувають у пошуках роботи; і дорослі, і діти. Це також можуть бути жертви торгівлі людьми.

В Україні, де четвертий рік триває гуманітарна криза, зумовлена війною на Сході країни, 1 591 670 осіб офіційно зареєстровані як внутрішні переселенці (за даними Міністерства соціальної політики України), з них 225 886 – діти (за даними UNICEF). Ідея Share the Journey – в тому, щоб почути цих людей, дати їм можливість описати виклики, які вони долали, свої почуття під час переїзду в нове місто та інтеграцію у громаду.

Приєднатися до кампанії можуть всі охочі. Особливо чекають на людей, які мають міграційний досвід і можуть про нього розповісти. У різних містах України організації Карітасу втілюватимуть інтеграційні заходи: спільні молитви, дискусійні клуби, спільні трапези та обговорення, розділене дозвілля (перегляди кінофільмів, майстер-класи, мистецькі заходи), спільні добрі справи (міські толоки, благодійні ярмарки). Так створюватимуть простір, де внутрішньо переміщені люди могли б вільно взаємодіяти з приймаючими громадами, почуваючись невимушено, захищено, у спільноті.

Інформацію про заходи кампанії поширюватимуть у соцмережах із хештегом #sharejourney. Долучаючись до всесвітньої кампанії, Україна може наголосити на динаміці міграційних та інтеграційних процесів, пов’язаних з гуманітарною кризою, додати українське питання до світового дискурсу щодо міграції та захисту прав внутрішньо переміщених осіб.