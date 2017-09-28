У жовтні львів’яни зможуть побачити частину відреставрованих фресок Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Про це повідомляє у себе на Fb-сторінці настоятель храму отець Степан Сус.

«Спільними зусиллями громади храму, окремих меценатів та за грантової підтримки Міністерства культури і національної спадщини республіки Польща вдалось провести перший етап реставраційних робіт стінопису храму – цінних фресок XVIII століття, роботи Франциска та Севастіана Екштайнів», – написав настоятель.

До реставрації фресок було залучено найкращих фахівців з України та Польщі, переважно науковці та реставратори Львівської та Краківської академії мистецтв. За словами отця Суса, враховуючи те, що понад 65 років храм використовувався не за призначенням, сьогодні він потребує термінових реставраційних робіт.

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Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла Львівської архиєпархії УГКЦ відомий у Львові як костел отців Єзуїтів (1610-1630 рр.), пам’ятка архітектури національного значення. У Радянський період храм використовували як книгосховище Львівської національної бібліотеки імені В. Стефаника НАН України. За старанням військовослужбовців та громади міста Львова, храм було відкрито 6 грудня 2011 року з нагоди 20-ї річниці Відродження Збройних сил України.

Наступний етап реставраційних робіт розрахований на 2018-2022 роки і буде обіймати понад 1000 м2 площі стінопису (фресок). За підрахунками експертів, вартість реставраційних робіт 2018-2022 року становитиме 425 тис дол. Ця сума включає реставраційні матеріали, оплата праці та оренда риштування. За підтримки поодиноких жертводавців уже вдалось зібрати 160 тис дол, які буде витрачено на встановлення, оренду та обслуговування риштування та частково на виконання реставраційних робіт. Залишається ще зібрати 265 тис. дол, що допоможе успішно завершити проект.