У Жовкві відкриють дитсадок, реконструйований за європейськими стандартами

Реконструкція дошкільного навчального закладу відбувалася в рамках проекту «Реалізація першого етапу модернізації комунальної котельні та району, що нею опалюється». Його впроваджували у рамках програми «Демонстраційні проекти – угода мерів» завдяки коштам Європейського Союзу. Загальний кошторис проекту – 12 млн. 299 тис. грн. 80% – це кошти ЄС, решта – обласної та міської влади.

У рамках реконструкції дошкільного навчального закладу було замінено дах (замість шиферного – з металодахівки), встановлено енергозберігаючі вікна і двері, утеплено фасад, замінено систему електропостачання, каналізацію, вентиляції, встановлено сонячний колектор, системи збору води, індивідуальний тепловий пункт, систему централізованої вентиляції.

Сонячний колектор дасть змогу нагрівати воду в дошкільній установі у літній період завдяки сонячній енергій, без використання електрики.

Система збору дощової води дозволить використовувати останню на технічні потреби.

Індивідуальний тепловий пункт включає функцію погодозалежної автоматики. Це дозволить автоматично підключати і відключати дитсадок від опалення при зміні температури повітря.

Реконструкція дошкільної установи полягала також у значній кількості внутрішніх робіт – заміні систем опалення, електропостачання та вентиляції, встановленні «теплої підлоги», а також внутрішній ремонт.

Роботи з реконструкції дитсадка розпочалися наприкінці квітня і тривали до вересня. Заходи, які були проведені, дозволять зменшити енергоспоживання дошкільного навчального закладу на 120 мегават на рік або на 60%, зробити його більш ефективним, перебування дітей – комфортнішим та безпечнішим.

Урочисте відкриття дошкільного навчального закладу заплановане на п’ятницю, 29 вересня. Початок – об 11.00 за адресою: м. Жовква, вул. Лесі Українки, 29.