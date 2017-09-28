У Шевченківському гаю покажуть виставу «У прихистку Божої Ласки. Мати і Син»

У рамках пілотного проекту «АРТ-СКАНСЕН» у неділю, 1 жовтня, в Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького відбудеться показ вистави «У прихистку Божої Ласки. Мати і Син» (за листами, спогадами графині Софії з Фредрів Шептицької та її сина митрополита Андрея)

Виставу презентуватиме Молодіжний Експериментаторський Театр Аматорів «МЕТА». Театралізоване дійство розпочнеться о 13.00 у приміщенні костелу зі с. Язлівчика, що в секторі «Львівщина».

Головні ролі виконають Ірина Вовк та Роман Гринько у супроводі церковного хору «Осанна». Автор сценарію Ірина Вовк – львівська поетеса, драматург, театральний критик й акторка театру «МЕТА». Режисер вистави – Зоряна Грегорійчук.

Музей і театр радо запрошують вшанувати постать Митрополита Андрея Шептицького, долучившись до перегляду вистави.

Театр «МЕТА», який заснували молоді львівські родини у кінці 70-х рр. минулого століття, першу свою постановку здійснив ще у 1979 році. Творчий шлях театру пов’язаний із такими відомими театральними постатями, як Григорій Шумейко, Богдан Козак. Репертуар театру – щорічні вертепи, обрядові дійства, вечори поезій, літературно-музичні композиції.