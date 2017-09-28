У Львові заборонили збір готівки у школах і дитсадках

З метою запобігання корупції у навчальних закладах м. Львова категорично заборонили обіг готівкових коштів, а представникам батьківських комітетів і працівникам навчальних закладів – збір готівки

Відповідний наказ управління освіти № 459р від 26.09 2017 року оприлюднено на сторінці громадської організації «Батьківська рада Львівщини».

Зокрема, в наказі, який підписала начальниця управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР Зоряна Довганик, зазначено:

«Категорично заборонити збір готівкових коштів працівниками навчальних закладів.

Представникам батьківських комітетів та учасникам навчально-виховного процесу категорично забороняється збір готівкових коштів з батьків учнів та вихованців навчальних закладів м. Львова для вирішення фінансових питань, пов’язаних з покращенням матеріально-технічного забезпечення, проведенням ремонтних робіт, відзначення ювілейних та святкових дат тощо».

Керівники навчальних закладів міста нестимуть персональну відповідальність за вчинення протиправних дій, тобто збір коштів у навчальних закладах Львова, а також за відсутність звітування перед батьками чи приховування інформації про використання залучених благодійних коштів.

Водночас наказ зобов’язує керівників шкіл і дитсадків Львова заборонити проводити незаконний збір готівкових коштів працівниками начальних закладів та учасниками навчально-виховного процесу. І зобов’язує «прийом благодійних внесків здійснювати виключно на добровільній основі шляхом перерахування їх на реєстраційні рахунки навчальних закладів, відкриті у територіальних органах ДКСУ з обов’язковим оформленням відповідної документації та бухгалтерським обліком».

Окрім того, керівники шкіл і дитсадків Львова, відповідно до наказу, мають систематично (до 5 числа місяця, наступного за звітним) публічно інформувати громадськість, піклувальні ради навчальних закладів та педагогічні колективи про надходження і використання коштів та матеріальних цінностей. Відповідну інформацію вони мають розміщувати на сайтах і дошках оголошень навчальних закладів.