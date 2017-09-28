У кількох містах Львівської області можуть бути проблеми з опалювальним сезоном

У Соснівці є загрози аварій на тепломережах

Львівщина загалом готова до опалювального сезону, але в кількох містах взимку можуть виникнути проблеми. Про це під час колегії ЛОДА заявив директор департаменту житлово-комунального господарства Назарій Романчук, повідомляє Дивись.інфо.

За словами Назарія Романчука, з 1315 котелень, які є в області 882 належать закладам освіти, 297 – комунальним закладам, ще 78 – медичним. В межах підготовки до опалювального сезону відбувається заміна 28 котлів.

«З них в галузі освіти – 19, комунальні заклади – 7 і охорони здоров’я – 2. Котли вже готують до експлуатації. Було заплановано замінити 10,77 км теплових мереж. На сьогодні виконано 10,63 км. Завершуються роботи по заміни теплових мереж в Червонограді. Сфера теплопостачання на сьогодні є у важкому стані, теплові мережі зношені. Найбільш проблемними є Борислав та Червоноград», – розповів Назарій Романчук.

Щодо загрози аварій на тепломережах, то вони, за словами директора департаменту можуть виникнути лише у Соснівці.

Щодо гарячого водопостачання, то проблеми можуть виникнути у Стебнику та Новому Роздолі.

За його словами, на підготовку до опалювального сезону область витратила майже 146 мільйонів гривень.