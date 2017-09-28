Сьогодні – Всесвітній день моря

Це свято відзначають починаючи з 1978 року. Воно входить у систему всесвітніх і міжнародних днів ООН.

Всесвітній день моря присвячений проблемам екологічної безпеки морських перевезень, збереження біоресурсів. До 1980 року його відзначали 17 березня, але потім почали відзначати в останній четвер вересня.

Мета Всесвітнього дня моря – привернути увагу міжнародної громадськості до того, яких непоправних збитків морям і океанам завдають перелов риби, забруднення водоймищ і глобальне потепління. Два найбільш важливі завдання – підвищення безпеки на морі та запобігання забрудненню морського середовища, зокрема, нафтою.

Тема Дня 2017 року – «Судна, порти, люди: об’єднуючи курс»

Мета Дня в цьому році – надати підтримку державам-членам ІМО в розробці та впровадженні стратегій, спрямованих на реалізацію колективного підходу, що включає заходи з управління морським транспортом, зміцнення його ефективності, забезпечення навігаційної і морської безпеки, захисту морських екосистем.

Такий підхід дозволить відповідним установам ООН внести свій вклад у досягнення цілей в галузі сталого розвитку та вирішення інших глобальних питань.

Ефективне судноплавство й управління портами за підтримки урядів можуть стати рушійною силою в досягненні глобальної стабільності та сталого розвитку на благо всіх жителів планети.