У Львові презентують альбом міжнародного джазового проекту

До нього увійшли авторські композиції Лаури, Кристини Марті та Ханса Петера Салентіна, і Наталії Лебедєвої. Альбом вийшов на німецькому лейблі Dewey Records.

Проект сформували Лаура та Кристина Марті – українські джазові співачки родом з Вірменії та Ханс Петер Салентін – німецький трубач. Раніше, 2016-го музиканти мали невеликий тур Україною (Львів – Одеса – Київ) з авторською програмою. А познайомилися вони на літніх джазових майстер-класах у Польщі й започаткували там спільний проект.

«Разом із трубачем з Німеччини та українськими музикантами ми подаруємо львів’янам, які прийдуть на наш концерт, свою авторську музику, 9 нових пісень, 9 абсолютно різних історій, також зіграємо щось зі старого і, звичайно ж, зарядимо правильною енергетикою, однозначно, хорошим настроєм і джазом, джазом, джазом… Це презентація альбому, тому обов’язково привеземо з собою нові диски. Тож усі зацікавлені зможуть придбати їх та отримати автографи від нас. Дуже чекаємо зустрічі», – запрошують на концерт Лаура та Кристина Марті.

Склад музикантів:

Laura Marti – вокал;

Kristina Marti – вокал;

Hans Peter Salentin – труба, флюгельгорн, вокал;

Nataliya Lebedeva – клавішні;

Igor Zakus – бас-гітара;

Roman Yakovchuk – перкусія.

Презентація відбудеться сьогодні, 28 вересня, у !FESTrepublic.club. Початок –о 20:00.

Довідка. Laura & Kristina Marti – українські джазові співачки (родом з Вірменії), композитори, автори віршів, учасниці провідних джазових проектів України. Понад 5 років викладають у Школі джазового та естрадного мистецтва у Києві. Laura & Kristina Marti виступали на таких фестивалях, як: Alfa Jazz Fest, Jazz Bez (Польща-Україна), Jazz Koktebel, Che Jazz Open, Za-Jazz Fest, Mek Azg, Mek Mshakujt (Вірменія) та ін. Записали і випустили два альбоми на основі вірменської музики Krunk і Chanapar.

Hans Peter Salentin – німецький трубач, має яскравий унікальний звук, працює в різних джазових стилях. Пише музику до кіно, для струнного квартету та інших проектів. Записав понад 20 авторських альбомів. Також працює, як продюсер (Lounge Music), випустив більш як 12 релізів. Hans Peter Salentin грав з такими зірками, як James Carter, Chick Corea, Bob Mintzer, Simon Phillips, Brandford Marsalis, Jeff Hamilton, John Scofield і багатьма іншими. Hans Peter Salentin понад 20 років викладає в університеті в Вюрцбурзі (Німеччина), професор по класу джазової труби, комбо та біг-бенду.