Сьогодні опівдні активісти перекриють вулиці Кульпарківську та Виговського

Таким чином львів’яни протестують проти будівництва тут офісного центру на 23 поверхи.

Організатори зазначають, що унеможливлять рух Кульпарківською-Виговського о 12 годині. Тож просять, хто може, оминати вулиці у цей час.

На земельній ділянці, що на вул. Кульпарківська,200, планують побудувати великий офісний центр. Зараз ділянка перебуває в оренді ТзОВ «Плаза Львів». Проект будівництва підприємство отримало ще у 2008 році

Активісти ж стверджують, що забудова є незаконною, оскільки, якщо через два року після необхідних дозволів не починаються роботи, документи втрачають силу. На Кульпарківській, 200 будівництво розпочали лише цього року.