ПриватБанк залишається маркетмейкером українського ринку банківських карток (Mastercard)

За визнанням провідної міжнародної платіжної системи Mastercard, зміцнення позицій ПриватБанку на ринку пластикових карток є одним з основних чинників зростання частки безготівкових операцій в Україні у 2017 році

Під час традиційного Mastercard Day, що пройшов у Києві, ПриватБанк отримав спеціальні нагороди за ринкові позиції та розширення мережі приймання безготівкових платежів.

Згідно з даними НБУ, на частку клієнтів ПриватБанку припадає майже 90% усіх безготівкових операцій у країні й 85% безготівкових оплат покупок у торговельній мережі. Так, за перше півріччя 2017 року в Україні клієнтами банків було зроблено 554 млн безготівкових операцій, причому 504 млн з них – клієнтами ПриватБанку. Також за 6 місяців Нацбанком зафіксовано 288,7 млн операцій з оплати картками в торгово-сервісній мережі, з яких 246 млн забезпечили клієнти найбільшого держбанку.

На сьогодні ПриватБанком емітовано понад 32 млн карток, у мережі обслуговування працює понад 140 тисяч POS-терміналів.