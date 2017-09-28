Privat24 відкрив оформлення цифрових карток лояльності «ФОКС-клуб»

Щоб отримати власну картку лояльності без відвідання магазину, достатньо відкрити у своєму смартфоні додаток Privat24, зайти в розділ «Дисконт» і вибрати «ФОКС-клуб» (особисті дані користувача підтягнуться автоматично). Після цього цифрова картка з унікальним штрихкодом і номером з’явиться в особистому списку користувача.

«Ми прагнемо зробити купівлі у «Фокстрот» ще комфортнішими і збільшувати кількість лояльних покупців, а партнерство з Privat24 сприяє вирішенню цього завдання, – повідомив виконавчий директор «Фокстрот» В’ячеслав Поврозник. – Про це свідчить така статистика: сьогодні до мобільного додатка Privat24 додано 577 тис. карток «ФОКС-клубу».

Ще минулого року торгова мережа «Фокстрот» першою з компаній сектора торгівлі електронікою повністю інтегрувала свою програму лояльності з електронним банком Privat24. Картки лояльності «ФОКС-клуб» автоматично відображаються в додатку Privat24, а зараз оформити картку можна буде без відвідання магазину – просто в смартфоні.

«Співпраця та сервісні продукти, розроблені спільно з ритейлерами, зокрема з «Фокстрот», значно підвищують ефективність комунікацій з клієнтами та зміцнюють лояльність і до продавця, і до банку, – вважає керівник «Центру електронного бізнесу» ПриватБанку Сергій Харітіч. – Це черговий етап грандіозного проекту, що в майбутньому дасть можливість мільйонам клієнтів банку отримувати привілеї від продавців, не виходячи з онлайн-банку».

На сьогодні користувачі мобільного банку Privat24 зберігають понад півмільйона дисконтних карток «ФОКС-клубу». Privat24 є абсолютним лідером серед банківських платіжних додатків на території України та країн СНД – на 1 вересня його встановили понад 5,5 млн користувачів смартфонів і ще понад 6 млн осіб користуються веб-версією електронного банку.

Довідка. ТМ «Фокстрот. Техніка для дому» є провідною мережею з роздрібного продажу електроніки та побутової техніки в Україні. Кількість учасників «ФОКС-клубу» становить на вересень 2017 року 6,75 млн осіб. Станом на вересень 2017 року в Україні налічується 158 супермаркетів ТМ «Фокстрот. Техніка для дому». Магазини представлені в 90 обласних і районних центрах України, при цьому їхня торгова площа – близько 150 000 кв. м.