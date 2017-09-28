Охорону стратегічних об’єктів на Львівщині посилять

Сьогодні, 28 вересня, на позачерговому засіданні ради оборони Львівської області проаналізували рівень готовності боєздатності військових формувань та напрацювали схему превентивних заходів задля унеможливлення диверсійних загроз. Про це інформує прес-служба Львівської ОДА.

За підсумками засідання ухвалили рішення провести навчальні тренування із застосуванням системи оповіщення населення та внести корективи в обласний бюджет в частині посилення обороноздатності Львівської області.

Окрім цього, Львівська ОДА звернулась до усіх мешканців області з проханням обмежити використання безпілотників.

«Безпілотні літальні апарати, що літатимуть над військовими та стратегічними об’єктами, можуть бути розцінені як потенційно загрозливі та підлягатимуть знищенню. Це стосується, зокрема, планерів, що використовують для аматорського авіамоделювання та художньої зйомки», – йдеться в офіційному повідовленні.