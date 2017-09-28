Нічний поїзд Одеса-Львів сформують з нових вагонів

Як зазначають у прес-службі компанії, це вдосконалені конструкції, адже при їх будівництві зважали на побажання пасажирів. Зокрема, тут буде кавовий апарат, якого не має жоден потяг на теренах СНД і навіть Європи. Віддати такі вагони вирішили саме на цей маршрут, оскільки він є популярним туристичним напрямком.

Про терміни запуску поїзду «Укрзалізниця» наразі не говорить.