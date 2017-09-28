Нести відповідальність повинні по всій вертикалі – Турчинов про вибухи в Калинівці

У відповідь на питання журналістів під час відкриття Всеукраїнського форуму приватних підприємств оборонної промисловості Секретар РНБО Олександр Турчинов розповів про засідання Воєнного кабінету у середу. За його словами, на засіданні було обговорено питання локалізації пожежі на арсеналі в Калинівці та наслідки і втрати від цієї надзвичайної ситуації, також йшлося про захист арсеналів та виробництво боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба Олександра Турчинова.

Секретар РНБО України назвав «колосальною проблемою» ситуацію на військових складах, сказавши, що під час пожеж у Балаклеї та Калинівці втрачено надзвичайно велику кількість боєприпасів.

«Країні нанесений найбільший удар з початку війни – удар по нашій обороні, по нашій обороноздатності», – сказав він, додавши, що під час засідання Воєнного кабінету підняв питання щодо відповідальності за ці втрати військових керівників.

«Нести відповідальність повинні по всій вертикалі, починаючи від начальника Генштабу. Те, що сталося – демонстрація нездатності захистити наші стратегічні резерви, і тому постає питання щодо надійності захисту нашої країни, – заявив О.Турчинов. – І поки у нас не будуть відповідати ті, хто не здатні професійно виконувати свої посадові обов’язки, доведеться постійно рахувати втрати і збитки».