На вихідних буде обмежено рух транспортних засобів на вул. І.Франка

На вихідних, з 22.00 год 29 вересня і до 05.00 год 2 жовтня, буде обмережено рух транспортних засобів на ділянці вул. І. Франка, 24-26. На цьому відрізку відбуватимуться ремонтні роботи із заміни аварійної ділянки колії, повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР,

Нагадаємо, як повідомляли у ЛКП «Львівелектротранс», у зв’язку із заміною частини трамвайної колії на вул. І. Франка, з вечора 29 вересня і до понеділка 2 жовтня, буде припинено рух трамваїв № 3, 4, 5. Трамваї № 2, 8, 9, курсуватимуть за зміненими маршрутами, трамваї № 1, 6 та 7 курсуватимуть без змін.

«Ремонтні роботи на вул. І. Франка виконуватиме служба колії ЛКП «Львівелектротранс». Заплановано замінити близько 35 м колії. Роботи пройдуть на ділянці вул. І. Франка, 26, у напрямку до центру. Усі ремонтні роботи пройдуть у стислі терміни і уже 2 жовтня зранку ділянка буде відкрита для проїзду транспорту», – розповів Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Відтак, наприкінці доби 29 вересня буде припинено рух трамваїв по вулиці Івана Франка. У суботу та неділю трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами. Зокрема трамвай № 8 буде курсувати від зупинки «Академія мистецтв» до зупинки «Вернадського»; трамвай № 2 рухатиметься за маршрутом: вул. Коновальця – через Личаківську – на Погулянку, і в зворотному напрямку; трамвай №9 курсуватиме від Вокзалу через вул. Руську – вул. Личаківську на Погулянку, а у зворотньому напрямку через вул. Дорошенка на Вокзал.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.