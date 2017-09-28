На Львівщині чоловік помер від отруєння грибами

Опісля йому стало погано, та до лікарів він звернувся аж наступного дня. Медики 4 дні намагалися врятувати пацієнта, однак 26 вересня він таки помер. Лабораторні дослідження показали, що смерть настала через отруєння блідою поганкою. Ймовірно, що грибники переплутали їх із їстівними, інформує ZAXID.NET.

До лікарні потрапило ще двоє людей, котрі також споживали ці гриби. Однак у них отруєння було слабшим.

Додамо, що цьогоріч це перший смертельний випадок в області. Медики кажуть, що кожного дня у вересні трапляється орієнтовно 10 отруєнь різної важкості. Тому радять бути дуже уважними у виборі грибів, якщо є сумніви, не вживати їх зовсім.