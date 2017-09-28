Людям дозволили повертатись в Калинівку

Місто Калинівка та прилеглі населені пункти очистили від снарядів і людям дозволили повертатись додому

«Надважлива новина з Калинівки: о 15:00 завершено очистку від вибухонебезпечних предметів населених пунктів поблизу арсеналу, з яких проводилася евакуація місцевих мешканців. Люди можуть повертатись!», – написав у себе в Facebook прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Нагадаємо, як писала «Львівська газета», ввечері 26 вересня, у вівторок, поблизу Вінниці почали вибухати склади з боєприпасами. З ближніх населених пунктів евакуювали приблизно 30 тис осіб. Повітряний простір у радіусі 50 км був перекритий, деяким потягам змінили маршрут.