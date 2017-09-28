Львів’ян просять допомогти в пошуках зниклої на Левандівці жінки

Потрібні волонтери та просто небайдужі люди щоб допомогти знайти жінку 1944 р.н.

24 вересня жінка, що мешкає на Левандівці, пішла на город (торфи між Левандівкою та Рясним) і заблукала.

«Територія торфів дуже велика, необхідно багато людей, щоб усе обійти. Прохання до всіх небайдужих, у кого є вільний час, 28.09 о 12.00 на Роксоляни, 9 зустрічаємося. Мій тел 0686250904», – написала на facebook-сторінці ГО «Варта-1» родичка загубленої жінки Оксана Гончарова‎.