З першого січня військовим суттєво піднімуть оклади

У передостанній день літа Кабінет Міністрів України затвердив нову схему грошового забезпечення військовослужбовців, прийнявши відповідну постанову «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» за № 704. Про це інформує прес-служба Державної прикордонної служби України

На військових чекають такі зміни:

По-перше, з 1 січня 2018 року посадовий оклад військових залежатиме від прожиткового мінімуму. Це забезпечить щорічне зростання розміру грошового забезпечення військовослужбовців залежно від підвищення соціальних стандартів у державі.

По-друге, посадові оклади збільшаться у середньому в 4,5 рази. Наприклад, посадовий оклад водія збільшиться з 530 до 2700 гривень. Оклад інспектора прикордонної служби І категорії сьогодні становить 760, а планується 3350 гривень, а начальника відділення прикордонного загону підніметься з 1135 до 5810 гривень.

Крім того, зростуть оклади за військові звання. Зокрема за звання «солдат» платитимуть не 30, а 560 гривень, а за «майора» – не 125, а 1420 гривень.

Новою постановою також збережено основні виплати військовослужбовцям. А саме: залишається надбавка за особливості проходження служби військовослужбовцями в розмірі до 100% посадового окладу з урахуванням окладу за військове звання та надбавки за вислугу років. Зберігаються надбавки за службу в умовах режимних обмежень та за кваліфікацію. Здійснюватиметься і надалі преміювання військовослужбовців.

Також збережено виплату матеріальної допомоги для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.

Крім того, прийнятою постановою передбачено виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які підписали свій перший контракт. А це від 8 до 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Збережено окрему щомісячну винагороду військовослужбовцям за безпосередню участь в зоні проведення АТО. З нового року військовослужбовцям, які виконують завдання на лінії бойового зіткнення, винагорода буде виплачуватись у розмірі не меншому ніж 10 000 гривень, а військовослужбовцям, які виконують завдання в інших місцях проведення АТО – не меншому ніж 4 500 гривень.

Водночас постановою скасовано 20 додаткових надбавок та винагород з 36, які існують зараз. Тобто, з нового року розмір додаткових виплат становитеме до 40%, у той час як сьогодні він складає до 85% від загального грошового забезпечення.