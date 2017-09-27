З 1 жовтня в Україні стартує осінній призов до армії
До війська на строкову службу цьогоріч чекають чоловіків від 20 до 27 років, які раніше не призивалися та не мають права звільнення.
Зокрема, військовий комісар Личаківсько-Залізничної ОРВК міста Львова попереджає, що усі громадяни, котрі отримають повістки, зобов’язані з’явитися зазначеного дня і години за адресою вул. Батуринська, 2.
Натомість ті, хто не отримав повістки, повинні прийти у військомат до 10 жовтня з військово-обліковим документом. А загалом призов триватиме до 30 жовтня.
За неявку чоловікам загрожує штраф, а за ухиляння від служби – притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства.
Додамо, що на строкову службу можуть залучати і 18-19-річних хлопців, однак лише за їх власним бажанням.