Від Російського культурного центру до Будинку воїна

У Львові обговорюють облаштування приміщення на вул. Короленка,1, що раніше належало російським організаціям.

Основні ідеї зводяться Будинку воїна, музею або місця зустрічі атовців.

Зараз споруда перебуває у дуже поганому стані. Тут необхідно зробити капітальний ремонт.

За словами експертів на це потрібно приблизно 5,5 млн грн. Точну суму підрахують тоді, коли остаточно визначаться із цільовим призначенням.

Зараз представники громади разом з облрадою мають місяць на те, аби остаточно вирішити майбутнє цього приміщення. Усі роботи планують завершити восени наступного року, а 14 жовтня – зробити відкриття.

“Влада, громадськість, воїни АТО – всі разом мають об’єднатись і зробити спільну хорошу справу, – наголосив заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк. – А роботи чимало. Серед переліку необхідних робіт – повна заміна електропроводки, гідроізоляція, санвузли, сходи та пандуси. Споруда в жахливому стані. Там грибок, немає вентиляції, перекриття в аварійному стані».

Крім того, поки що не з’ясували, хто ж буде фінансувати ремонтні роботи. Наразі організатори розглядають Державний фонд розвитку, бюджет розвитку області, а також сподіваються на гроші спонсорів і меценатів.

Нагадаємо, у будівлі на вул. Короленка,1 раніше базувався Російський культурний центр. Та у травні цього року обласна рада законним способом домоглася виселення із приміщення представників російської меншини.