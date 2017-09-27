Від Російського культурного центру до Будинку воїна

У Львові обговорюють облаштування приміщення на вул. Короленка,1, що раніше належало російським організаціям.
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Основні ідеї зводяться Будинку воїна, музею або місця зустрічі атовців.

Зараз споруда перебуває у дуже поганому стані. Тут необхідно зробити капітальний ремонт.

За словами експертів на це потрібно приблизно 5,5 млн грн. Точну суму підрахують тоді, коли остаточно визначаться із цільовим призначенням.

http://www.oblrada.lviv.ua

Зараз представники громади разом з облрадою мають місяць на те, аби остаточно вирішити майбутнє цього приміщення. Усі роботи планують завершити восени наступного року,  а 14 жовтня – зробити відкриття.

“Влада, громадськість, воїни АТО – всі разом мають об’єднатись і зробити спільну хорошу справу, – наголосив  заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк. – А роботи чимало. Серед переліку необхідних робіт – повна заміна електропроводки, гідроізоляція, санвузли, сходи та пандуси. Споруда в жахливому стані. Там грибок, немає вентиляції, перекриття в аварійному стані».

Крім того, поки що не з’ясували, хто ж буде фінансувати ремонтні роботи. Наразі організатори розглядають Державний фонд розвитку, бюджет розвитку області, а також сподіваються на гроші спонсорів і меценатів.

Нагадаємо, у будівлі на вул. Короленка,1 раніше базувався Російський культурний центр. Та у травні цього року обласна рада законним способом домоглася виселення із приміщення представників російської меншини.