Уже невдовзі у Львові – XXIII «Контрасти»

Фестиваль готує своїй поціновувачам багато новинок і прем’єр. Із прем’єрних виконань усе і розпочнеться – концерт-відкриття фестивалю зіграє Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії під диригуванням Тараса Криси, який підготував незвичайно програму. «Шейкерські петлі» сучасного американського композитора Джона Адамса та «Музика для струнних, ударних і челести» видатного угорця Бели Бартока вперше прозвучать у Львові. Другий філармонійний сезон Тараса Криси стартував у вересні – і приніс в репертуар АСОЛФ більше американської музики. Головний диригент зазначив, що обрав для відкриття фестивалю твори лише для струнних, які поєднують мінімалізм та модерн, адже це личить й до настрою «Контрастів». Фестиваль триватиме у Львові, Тернополі та Києві з 6 до 15 жовтня.

Вартість квитків – 70, 90, 120 грн

Сайт філармонії – www.philharmonia.lviv.ua