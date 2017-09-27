У вихідні у Львові не курсуватимуть трамваї трьох маршрутів

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», у зв’язку із заміною частини трамвайної колії на вул. І. Франка, з вечора 29 вересня і до понеділка 2 жовтня буде припинено рух трамваїв № 3, 4, 5. А трамваї № 2, 8, 9 курсуватимуть за зміненими маршрутами, трамваї № 1, 6 та 7 курсуватимуть без змін.

«Ремонтні роботи на вул. І. Франка виконуватиме служба колії ЛКП «Львівелектротранс». Заплановано замінити близько 35 м колії. Роботи пройдуть на ділянці від вул. І. Франка, 26 у напрямку до центру. Усі ремонтні роботи відбудуться у стислі терміни, і вже 2 жовтня зранку ділянка буде відкрита для проїзду транспорту», – розповів Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Відтак, наприкінці доби 29 вересня буде припинено рух трамваїв по вулиці Івана Франка. У суботу та неділю трамваї курсуватимуть за зміненими маршрутами. Зокрема, трамвай № 8 буде курсувати від зупинки «Академія мистецтв» до зупинки «вулиця Вернадського»; трамвай № 2 рухатиметься за маршрутом: вул. Коновальця – через вул. Личаківську – на Погулянку, і в зворотному напрямку; трамвай № 9 курсуватиме від Вокзалу через вул. Руську – вул. Личаківську – на Погулянку, а у зворотному напрямку через вул. Дорошенка на вокзал.