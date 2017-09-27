У пологовий на Раппопорта і 8-му лікарню доставили допомогу з Австрії та Німеччини – якісні медичні меблі

Учора, 26 вересня, волонтери «Народної Самооборони» Львівщини передали частину великої партії допомоги, що вкотре надійшла з Австрії та Німеччини, у пологове відділення комунальної 3-ї міської клінічної лікарні – 24 функціональні ліжка та 50 медичних тумбочок, та у 8-му міську клінічну лікарню – 39 функціональних ліжок, 20 ортопедичних матраців і 5 каталок.

За словами керівника «Народної Самооборони» Львівщини Валерія Веремчука, у наступні дні волонтери завезуть меблі ще у сім медзакладів Львова: «ОХМАТДИТ», Львівська міська дитяча лікарня, Львівський обласний госпіталь інвалідів війни та репресованих ім. Ю. Липи, комунальна Львівська міська лікарня-хоспіс, Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня, Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр (дитячий хоспіс).

«Це чергова значна партія допомоги, яку ми передаємо львівським лікарням через співпрацю з європейськими партнерами у рамках нашої Гуманітарної програми Міжнародного допомогового Комітету. Зараз привезли до Львова 100 функціональних ліжок, 90 медичних тумб, 10 ліжок-каталок та 50 ортопедичниз матраців. Усі меблі – якісні, в дуже доброму стані. Таким чином підтримуємо матеріальну базу лікарень міста. Для прикладу, вартість одного функціонального ліжка – близько 3 тис євро. Натомість усю допомогу австрійські і німецькі благодійники надають безкоштовно. Ми ж оплачуємо доставку та забезпечуємо розмитнення гуманітарного вантажу», – зазначив керівник Народної Самооборони Валерій Веремчук.

Зібрати необхідні для медзакладів речі допомогли Отмар Гірцер та Університетська лікарня міста Грац, отець Микола Біскуп та Єва Єкубець-Блаєр з Австрії. Німецький вклад зробив Вольфган Понто та його фонд «HOPE». І, як наголосив керівник «Народної Самооборони» Львівщини, кількість меценатів, готових долучатися до роботи Міжнародного допомогового Комітету, зростає.

«Сподіваюся, це стане прикладом для наших підприємців, благодійників і вони також підтримають нашу Гуманітарну програму. Допоки українська медицина не має належного фінансування, то потребує підтримки соціально відповідального бізнесу. Адже ці медичні меблі – передусім, комфорт для пацієнтів», – резюмував керівник «Народної Самооборони» Львівщини.

Нагадаємо, цьогоріч волонтери «Народної Самооборони» Львівщини вже доставили у Львів кілька великих вантажів із допомогою. Зокрема, навесні завдяки із німецьким благодійним фондом «HOPE» львівські лікарні отримали 300 функціональних ліжок із матрацами.

Загалом у рамках Гуманітарної програми Міжнародного допомогового Комітету у львівські лікарні вже передали 500 функціональних ліжок, 1 тис. ортопедичних матраців, близько 100 медичних тумб. Також з Європи доставили 2 дитячі інкубатори, апарат для ультразвукової діагностики (УЗД), крісла-каталки.