У Львові хочуть перевірити всі ринки

Сьогодні у міській раді Львова відбулось позачергове засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, під час якого обговорили ситуацію, що склалася внаслідок отруєння копченою рибою понад 60 осіб

Комісія заслухала інформацію від керівництва Держпродспоживслужби, Львівського обласного лабораторного центру та Національної поліції та запропонувала організувати спільні комісії із залученням громадських організацій для проведення рейдових перевірок щодо дотримання умов реалізації харчових продуктів на всіх ринках міста.

Окрім того, запропонували посилити контроль за дотриманням вимог щодо реалізації харчових продуктів на ринках міста; забезпечити періодичний лабораторний контроль якості продукції відповідно до вимог нормативно-технічної документації та не надавати продавцям торгові місця на ринку без попереднього проведення ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів.

Також – не допускати випадків стихійної торгівлі харчовими продуктами на територіях прилеглих до ринків, невстановлених місцях, стихійних ринках, у тому числі торгівлі грибами, необробленими продуктами тваринного походження та готовою продукцією.

«Усі постраждалі посилались на споживання риби гарячого копчення. Копчена риба була придбана на торговому прилавку в критій частині ринку, який торгував спеціями. Зі слів адміністратора ринку, реалізатором була жінка, яка розповіла, що купувала морожену рибу на фірмі та коптила її в домашніх умовах. Вона мала 25 кг такої риби. Ми попросили, щоб вона привезла на дослідження одну рибину. Також попросили жінку обстежитися на наявність стафілококу. Разом із поліцією провели обстеження її квартири, місця виготовлення і гаражу, де вона коптила рибу. Було встановлено антисанітарні норми виготовлення копченої риби. Наші фахівці з спеціалістами лабораторного центру відібрали рибу для дослідження.

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Також розпочато дослідження роботи самої лабораторії санітарної експертизи на ринку «Привокзальний». Лабораторія зараз у стадії реорганізації, вона буде підпорядкована Державному закладу ветеринарної медицини», – розповіла Галина Пилипович, головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Львівського міського управління Держпродспоживслужби Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

Також вона додала, що на фірму, де жінка купувала рибу, фахівців не допустили, але надали всі документи, висновки та свідоцтва. «Згідно з наданими документами, рибу могли реалізовувати як морожену. Але був факт недопущення, тому будемо просити поліцію, щоб допомогла та сприяла в проведенні такої перевірки», – зазначила Галина Пилипович.

За словами Галини Михальчук, завідувача Львівського міського відділу ДУ «Львівській обласний лабораторний центр МОЗ України», всі постраждалі підтвердили споживання риби, придбаної на ринку. Остаточні результати дослідження, що спричинило отруєння у людей, які споживали цю рибу, матимуть до кінця тижня.

«Кожен хворий опитаний, усі підтвердили споживання риби. Ми відібрали залишки риби для лабораторного дослідження, підприємець принесла свій взірець для дослідження. З поліцією відібрали ще один зразок із ринку, а також змиви з ємності, де готувалася риба. За попередніми даними, 2 взірці риби за санітарними й екологічними показниками не відповідають нормам, в одному взірці виявили сальмонелу. Ємність, де готували рибу, уражена бактеріями кишкової палички. Дослідження ще триває, до кінця тижня будемо мати остаточні результати – буде встановлено збудника», – зазначила Галини Михальчук.