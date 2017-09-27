У Львові презентували розумний туристичний маршрут

Відтепер у місті можна влаштувати собі екскурсію самостійно. У місті проклали спеціальні таблички з QR-кодами. Скануючи їх за допомогою смартфона, турист отримує усю інформацію про історичну пам’ятку, біля якої він перебуває.

Загалом напрям складається із 15 місць. Біля кожної таблички є стрілочка, котра вказує, куди рухатися далі. Відтак інтерактивний маршрут веде користувачів від Ратуші до Катедри, каплиці Боїімів, аптеки «Під золотою зіркою», Оперного театру та пам’ятника Т. Швеченку, Єзуїтського костелу, Природничого музею, театру ім.. Марії Заньковецької, Вірменської церкви, музею Пошта, Домініканського собору та пам’ятнику Івану Федорову.

Саме таку пізнавальну схему розробив львовознавець Ілько Лемко, назвавши її «Вперше у Львові». Адже локації кожної зупинки вказують на історичну подію, котрою колись прославилося місто.

«Не кожен любить спілкуватися із великою кількістю людей, тому звичні екскурсію з гідом не всім підходить. А тут можна все роздивитися, прочитати. Багатьом це буде зручно, особливо молодим людям», – сказав Ілько Лемко.

Поки що маршрут доступний українською, англійською, польської та німецькою мовами. Однак вже невдовзі меню планують розширити китайською чи французькою.

Додамо, що такі ж маршрути вже працюють у Полтаві, Чернівцях, Херсоні та Ужгороді.

Тим часом прихильники традиційних екскурсій можуть скористатися паперовим путівником із детальним описом маршруту. Отримати їх можна у Центрі туристичної інформації.