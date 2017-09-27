Синоптики прогнозують заморозки найближчими днями

За прогнозом львівських синоптиків, 29-30 вересня у Львові та Львівській області вночі та вранці на поверхні ґрунту, а місцями в повітрі очікуються заморозки від 0°С до -4° С.

Завтра ж на території Львівської області вночі та вранці місцями на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0° до -2°.

28 вересня у Львові синоптики прогнозують без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, вночі 5 – 8 м/с, вдень 9 – 14 м/с, поривчастий. Температура повітря вночі 3 – 5° тепла, вдень 15 – 17° тепла.

На наступні дві доби, 29-30 вересня, опадів також не прогнозують. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с Температура повітря вночі 1 – 6° тепла, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0 – 4°, вдень 29 вересня 11 – 16° тепла, 30 вересня вдень 13 – 18° тепла.