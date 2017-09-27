Сімка песиків чекає на своїх господарів у ЛКП «Лев»

А ви знали, що людина приручила собаку 36 тисяч років тому?

Від банальної потреби в обороні для людей цей союз переріс у дружбу. Та за увесь цей час люди зробили чимало, аби зрадити собачу довіру. Проте й досі щодня ми отримуємо безліч шансів, добра та допомоги від цих неймовірних тварин.

Якщо ви мрієте завести собаку, запрошуємо в ЛКП «Лев», де ви зможете познайомитися, зокрема, з цими 7 чотирилапими, що мріють про нову родину. Докладніше про них читайте під фото та приходьте знайомитися: Львів, вул. Промислова, 56. ЛКП «Лев» працює щодня без вихідних з 08:00 до 20:00.

МІЛА. Молода красуня віком до одного року. Метис німецької вівчарки. Енергійна та гавкуча, попри те, слухняна і добре піддається навчанню. Підійде на прилаштування у родину з дітьми, які люблять тварин. А ще вона – чудовий друг та охоронець.

ВАРКА. Так, вона дуже схожа на лисичку, проте це молоденька метис вівчарки. Енергійна, піддається навчанню, потребує просторого подвір’я та вольєру, аби досхочу бігати і весело проводити час зі своєю майбутньою родиною.

ШОНА. Ця красуня – також метис німецької вівчарки. Їй близько двох років. Дуже красива, енергійна, соціалізована собака, яка добре піддається навчанню. Чудовий друг та охоронець!

ТОПІК. Молодий собака віком близько 1-го року. Активний та енергійний. Добре гуляє на повідку. Стане добрим гавкучим охоронцем та вірним другом для своєї сім’ї.

ПЕКС. Дуже зворушливий собака, це видно з першого погляду. Молодий, трішки лякливий та при постійному контакті з новими господарями швидко соціалізується, стане чудовим другом та охоронцем.

ІКАР. Молодий красивий собака. Наразі трішки лякливий, але дуже любить контактувати з людьми. Добре гуляє на повідку. Підійде на прилаштування у квартиру, адже акуратний в невеликий. Має дуже зворушливий погляд.

БІЛКА-МОНІКА. Молода красуня-лайка. Енергійна, активна і грайлива собака. Вона потребує родину, яка знається на особливості породи, і готова стати для своїх нових людей найвідданішим другом та охоронцем.

Фото: ЛКП “Лев”