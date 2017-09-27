Новий-старий ректор Львівського медуніверситету

Виборці визначили переможця перегонів вже у першому турі. Далеко попереду конкурентів опинився 77-річний Борис Зіменковський. Доктор фармацевтичних наук, професор уже вчетверте очолить медичний університет. «Львівська газета» спішить познайомити із новим-старим ректором.

Цьогоріч на виборах ректора голосувати мали право не лише усі представники науково-педагогічного складу університету, а й частина студентів. На загал ректора обирали 1 560 виборців.

Як повідомляє Tvoemisto.tv, Борис Зіменковський отримав 816 голосів виборців, а його основний конкурент – декан медичного факультету № 2 Юрій Кривко – 534 голоси.

Крім Зіменковського та Кривка, на посаду ректора претендували ще 2 кандидати: колишній декан стоматологічного факультету Ростислав Ступницький та директор приватної стоматологічної клініки Юрій Бунь.

Бориса Семеновича Зіменковського можна сміливо назвати мастодонтом серед ректорів. Він очолює Львівський мед університет вже майже 20 років, з 1998. Але 30 червня цього року його черговий контракт із Міністерством охорони здоров’я закінчився, тобто Борис Семенович був відсторонений з посади. Проте усі 3 місяці сайт Львівського медичного університету так не вважав.

Про те, що до вчорашнього дня (26 вересня) за наказом Міністерства охорони здоров’я виконувачем обов’язків ректора був перший проректор, професор Мечислав Гжегоцький, говорив хіба що реєстр Мін’юсту.

На сайті Львівського медичного університету інформація про одну з ключових цьогорічних подій університету, яка визначить його вектор руху найближчі 5 років, була «захована» переважно у PDF-файли розділу «Вибори ректора 2017». До слова, чисельні положення та регламенти, розроблені спеціально під цей конкурс, затверджував сам Зіменковський. Серед основних принципів проведення виборів задекларовані «відкритість, гласність, демократичність та забезпечення рівності прав учасників виборів». (фото клікабельні)

Принципи хороші, але їх реалізація, здається, «кульгає на обидві ноги». До прикладу, на сайті університету професійним досягненням Бориса Зіменковського була виділена окрема сторінка.

Тоді як решті кандидатів виділили лише місце у загальному PDF-списку.

Опублікувати хоча б мінімальні біографічні довідки кандидатів на посаду ректора виборча комісія, мабуть, не вважала за необхідне. До речі, комісію вже вдруге очолював екс-заступник голови Львівської облради, завідувач кафедри філософії та економіки медичного університету Ігор Держко.

Так чи інакше, але Львівський медуніверситет на наступні 5 років вже традиційно обрав ректором Зіменковського.

Цікаво, що 54 роки тому Борис Семенович сам був його студентом, а після закінчення працював асистентом, доцентом, в різні роки завідував фармацевтичною кафедрою та кафедрою органічної і біоорганічної хімії, був деканом фармацевтичного факультету, проректором з навчальної роботи і, нарешті, 1998-го сів у крісло ректора.

Його дружина – Людмила Зіменковська – теж «не пасла задніх». Тривалий час була співвласницею львівського медичного коледжу «Монада», який має 7 філій по Україні. Сьогодні вона пенсіонерка.

Родина у 2016 задекларувала півмільйона гривень доходу (511 567), з яких більше половини (312 715 грн) – зарплата Бориса Семеновича. Він отримував більше 26 тис. грн. щомісяця. Решта грошей – це академічна стипендія Зіменковського (36 720 грн), пенсія його (105 600 грн) та дружини (56 532 грн). Подружжя тримає гроші виключно у готівці, на половині матрацу Бориса Семеновича 218 тис. грн. та 38 тис. дол., на половині Людмили Яківни – 31 тис. дол.

З рухомого майна в Бориса Семеновича Mercedes-Benz GL-450 2008, який він придбав у 68 років (того ж 2008). З нерухомого – в його одноосібній власності лише гараж, набутий у далекому 85-ому (17,4 кв м), решта майна – у співвласності з дружиною. Земельна ділянка (1 000 кв м), гараж (18 кв м) та будинок (340 кв м) з’явилися в подружжя ще у 1997 (за рік до того, як Борис Семенович став ректором), а от ділянку (789 кв м) біля самісінького Личаківського парку вони орендували у 2013. Облрада надала її в користування на 9 років, тобто Зіменковські мають повернути наділ у 2022. На цій ділянці «росте» симпатичний будиночок, ймовірно, той самий, який подружжя придбало у 1997 році.