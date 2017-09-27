На Львівщині виявили перший спалах АЧС

За інформацією головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, 26 вересня в особистому селянському господарстві в селі Грозьово Старосамбірського району, яке розташоване на кордоні з Польською Республікою, виявили перший спалах захворювання африканської чуми свиней.
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Відповідно до результатів діагностичного дослідження патматеріалу від свиноматки, що загинула, фахівці встановили збудника африканської чуми свиней.

Відібрані проби біоматеріалу скерували на дослідження в Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи  в м. Київ для остаточного підтвердження діагнозу.

В осередку захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

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