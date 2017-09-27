На Львівщині виявили перший спалах АЧС

За інформацією головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області, 26 вересня в особистому селянському господарстві в селі Грозьово Старосамбірського району, яке розташоване на кордоні з Польською Республікою, виявили перший спалах захворювання африканської чуми свиней.

Відповідно до результатів діагностичного дослідження патматеріалу від свиноматки, що загинула, фахівці встановили збудника африканської чуми свиней.

Відібрані проби біоматеріалу скерували на дослідження в Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи в м. Київ для остаточного підтвердження діагнозу.

В осередку захворювання вживають заходів з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.