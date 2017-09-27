На Львівщині планують створити Центр психологічної і фізичної реабілітації військовослужбовців

На Львівщині триває семінар з обговорення пілотного проекту щодо створення Центру психологічної і фізичної реабілітації військовослужбовців

У центрі лікуватимуть воїнів, які нещодавно повернулися з району проведення АТО, – повідомляють в управлінні зв’язків з громадськістю Збройних сил України.

Відкрити такий центр планують у складі навчально-спортивної бази зимових видів спорту «Тисовець», що на Львівщині. Передбачається, що до проекту окрім військових спеціалістів також долучаться цивільні психологи-волонтери.

Програма передбачає комплексний підхід і включатиме психологічне розвантаження та фізкультурно-спортивні вправи.