Львівський ліцей очолив рейтинг шкіл України за підсумками ЗНО-2017
Загалом за результатами ЗНО до ТОП-200 найкращих шкіл України увійшли 20 загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова та області. Серед них:
1 місце – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
22 місце – Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка;
44 місце – Львівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка»;
52 місце – Львівський НВК ім. В. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови «Спеціалізована школа І ст.-гімназія»;
54 місце – Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов;
61 місце – Дрогобицький педагогічний ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл.;
65 місце – Львівський НВК ім. В. Стуса «спеціалізована школа І ст.-гімназія міжнародних відносин»;
70 місце – Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №28 з поглибленим вивченням німецької мови;
73 місце – Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст. – ліцей» Яворівської райради Львівської обл.;
74 місце – Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл.;
77 місце – Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №81 ім. Петра Сагайдачного з поглибленим вивченням англійської мови;
89 місце – Середня спеціалізована ЗОШ №93 з поглибленим вивченням англійської мови;
93 місце – Львівська українська приватна гімназія;
101 місце – Львівська гімназія «Євшан»;
117 місце – Львівська правнича гімназія;
147 місце – Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів з поглибленим вивченням англійської мови;
160 місце – НВК «Рава-Руська школа-гімназія» Жовківської райради;
161 місце – Підбірцівська ЗОШ І-ІІІ ст. Пустомитівського р-ну Львівської обл.;
193 місце – Яворівська гімназія ім. Осипа Маковея Яворівської райради Львівської обл.;
197 місце – Львівський НВК «Школа І ст.-гімназія».
Рейтинг шкіл за результатами ЗНО підготував інформаційний ресурс «Освіта.ua».