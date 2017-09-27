Львівський ліцей очолив рейтинг шкіл України за підсумками ЗНО-2017

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка посів першу сходинку у рейтингу загальноосвітніх шкіл України за підсумками ЗНО 2017 року. Заклад набрав 167,2 рейтингового балу

Загалом за результатами ЗНО до ТОП-200 найкращих шкіл України увійшли 20 загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова та області. Серед них:

1 місце – Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка;

22 місце – Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка;

44 місце – Львівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка»;

52 місце – Львівський НВК ім. В. Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови «Спеціалізована школа І ст.-гімназія»;

54 місце – Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов;

61 місце – Дрогобицький педагогічний ліцей Дрогобицької міськради Львівської обл.;

65 місце – Львівський НВК ім. В. Стуса «спеціалізована школа І ст.-гімназія міжнародних відносин»;

70 місце – Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №28 з поглибленим вивченням німецької мови;

73 місце – Новояворівський НВК «ЗОШ ІІ ст. – ліцей» Яворівської райради Львівської обл.;

74 місце – Львівська лінгвістична гімназія Львівської міськради Львівської обл.;

77 місце – Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №81 ім. Петра Сагайдачного з поглибленим вивченням англійської мови;

89 місце – Середня спеціалізована ЗОШ №93 з поглибленим вивченням англійської мови;

93 місце – Львівська українська приватна гімназія;

101 місце – Львівська гімназія «Євшан»;

117 місце – Львівська правнича гімназія;

147 місце – Львівська спеціалізована середня ЗОШ І-ІІІ ст. №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів з поглибленим вивченням англійської мови;

160 місце – НВК «Рава-Руська школа-гімназія» Жовківської райради;

161 місце – Підбірцівська ЗОШ І-ІІІ ст. Пустомитівського р-ну Львівської обл.;

193 місце – Яворівська гімназія ім. Осипа Маковея Яворівської райради Львівської обл.;

197 місце – Львівський НВК «Школа І ст.-гімназія».

Рейтинг шкіл за результатами ЗНО підготував інформаційний ресурс «Освіта.ua».