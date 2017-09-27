Львівська міськрада шукає начальника управління транспорту. Вимоги

Управління персоналом Львівської міської ради оголосило конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора департаменту – начальника управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.
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Вимоги до посади:

  • повна вища освіта відповідного професійного спрямування (автомобілі, автомобільне господарство) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;
  • стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.
  • післядипломна освіта у галузі знань «Державне управління».

Додаткові вимоги:

  • стратегічне бачення розвитку транспортної системи міста;
  • досвід роботи на керівних посадах в автомобільній галузі на рівні керівника, заступника керівника.

Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу)

За додатковою інформацією звертатись за тел.: 297-59-96; кім. 215а, Оксана Блавацька

 

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