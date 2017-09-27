Львів і Гданськ співпрацюватимуть у питаннях зайнятості населення

26 вересня у Львові укладено угоду про співпрацю між Львівським міським центром зайнятості та Гданським управлінням праці Республіки Польща, яку підписали Олег Рісний і Роланд Буднік, керівники цих структур.

Угода передбачає тісне співробітництво й обмін досвід в питаннях сприяння зайнятості населення, зменшення негативних наслідків безробіття, професійної орієнтації та активізації населення тощо.

Польща нещодавно пройшла ринкові трансформації та складні перетворення на ринку праці, подібні тенденції спостерігаються в Україні сьогодні. Ефективна державна політика в змозі значно зменшити можливі негативні впливи цих незворотних змін та використати нові можливості, які з ними відкриваються. У такій ситуації польський досвід може бути неоціненним.

Зі свого боку, в структурі вітчизняної служби зайнятості є низка напрацювань та форм роботи, які викликають зацікавлення в закордонних колег. Тому угода буде представляти новий важливий досвід для двох сторін.