Львів і Гданськ співпрацюватимуть у питаннях зайнятості населення
Угода передбачає тісне співробітництво й обмін досвід в питаннях сприяння зайнятості населення, зменшення негативних наслідків безробіття, професійної орієнтації та активізації населення тощо.
Польща нещодавно пройшла ринкові трансформації та складні перетворення на ринку праці, подібні тенденції спостерігаються в Україні сьогодні. Ефективна державна політика в змозі значно зменшити можливі негативні впливи цих незворотних змін та використати нові можливості, які з ними відкриваються. У такій ситуації польський досвід може бути неоціненним.
Зі свого боку, в структурі вітчизняної служби зайнятості є низка напрацювань та форм роботи, які викликають зацікавлення в закордонних колег. Тому угода буде представляти новий важливий досвід для двох сторін.