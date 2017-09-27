Через отруєння грибами до реанімації потрапили двоє мешканців Львівщини

Окрім того, рятувальники вже третій день шукають заблукалого грибника
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Як інформує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, о 15:35 надйішло повідомлення про те, що о 15:15 через отруєння грибами до реанімаційного відділення Камʼянка-Бузької ЦРЛ в важкому стані госпіталізовано двох осіб. Пацієнти – мешканці села Малі Нагірці Камʼянка-Бузького району, 1963 року та 1969 років народження. Стан обох на 06.00 27 вересня –стабільний.

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Тим часом на Самбірщині шукають мешканця села Ралівка, 1943 року народження. Чоловік 25 вересня заблукав у лісі біля с. Звір Самбірського району під час збирання грибів. На 03:00 27 вересня заблукалого не знайшли, пошуки продовжать сьогодні, 27 вересня.

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