За ніч патрульні спіймали 14 нетверезих водіїв

Як інформує Патрульна поліція Львова, у ніч із понеділка на вівторок у Львові та на дорогах державного значення області патрульні виявили 14 водіїв у нетверезому стані. Серед них один мотоцикліст, який не зупинився на заборонений сигнал світлофора поблизу населеного пункту Городок. Від огляду на стан сп’яніння він відмовився. Відтак отримав протокол за керування у нетверезому стані та об’єднану постанову за проїзд на червоне та відсутність необхідних документів для керування транспортним засобом.

Четверо водіїв за цю ніч спричинили ДТП у стані алкогольного сп’яніння. У Винниках водій автомобіля Fiat Doblo не дотримався безпечного інтервалу і зіткнувся з автомобілем Volkswagen Passat. Патрульні під час спілкування виявили у водія-винуватця ознаки алкогольного сп‘яніння. Пристрій драгер підтвердив підозри – 1,66 проміле. На чоловіка склали протоколи за керування в нетверезому стані та за скоєну ДТП.

Майже два проміле – у водія, який не впорався з керуванням, в’їхав у бордюр та виїхав на острівок серед дороги на кільці вулиць Кульпарківської – Наукової. У водія Renault Laguna не було всіх необхідних документів для керування автомобілем, натомість були ознаки сп’яніння. Драгер показав результат – 1,92 проміле. На водія склали два протоколи: за нетверезе кермування та скоєну ДТП, а також винесли постанову за відсутність необхідних документів для водіння автомобілем.

Ще один водій запевнив патрульних, що вживав алкоголь після скоєної ДТП – санкція за це ще жорсткіша. Подія відбулася на вулиці Мазепи. Водій автомобіля ВАЗ 2108 не врахував дорожню обстановку, не був уважним за кермом і під час того, як рухався заднім ходом, здійснив зіткнення з автомобілем Ford. Водій ВАЗу мав ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік запевнив, що вживав алкоголь після скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Згідно з ч.4 статті 130 КУпАП (Вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду) тягне за собою за рішенням суду накладення штрафу на водіїв у 20 400 гривень, або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

Ще одна ДТП за участі нетверезого водія сталася на автодорозі Львів – Шегині. Водій автомобіля Rover 420D не впорався з керування та, в’їхавши у перешкоду, з’їхав на узбіччя. Підсумок – протоколи за ДТП та кермування в нетверезому стані, постанова за відсутність усіх необхідних документів.