З 1 жовтня на Львівщині подорожчають приміські та міжміські маршрутки

Перевізники кажуть, що не хотіли цього робити і надіялися на монетизацію пільг для тих, хто користується транспортом безкоштовно.

«Крім того влітку була домовленість, що всім пільговикам залишать їхні пільги. І тільки пенсіонерам запропонують платити 50 відсотків у міжміських та приміських автобусних маршрутах. Проте і цього не було зроблено», – сказав голова асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка.

Через це планують з наступного року безкоштовний проїзд дозволити лише двом категоріям пільговиків – учасникам бойових дій та інвалідам першої групи зі зору та особі, яка його супроводжує.

За словами Івана Велійки подібні тарифи не регулює ані уряд, ані місцеві ради. Ціни встановлює автопідприємство на власний розсуд. Контролювати їх можуть лише фіскальні органи.

Разом з тим в асоціації перевізників погоджуються, що автобуси Львівщини є в жахливому стані.

“За санітарно-гігієнічний стан відповідає керівник АТП. Це в нього треба вимагати, щоби автобуси мили. Щодо культури обслуговування, то через брак кадрів львів’ян возять такі водії, яких і близько до людей не можна підпускати. А технічний – це вік автобусів, – каже Іван Велійка.

Нагадаємо, у Львові перевізники також вимагають підвищити вартість проїзду або ж навести лад із пільговиками.