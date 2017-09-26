В університеті Франка відбудеться день кар’єри ЄС

Тут пропонуватимуть наявні вакансії та стажування за кордоном.

«День кар’єри відбудеться 5 жовтня в ЛНУ імені Івана Франка, що на Університетській,1. Ми запрошуємо долучитися до заходу як теперішніх студентів, так і випускників, молодіжні та міжнародні організації, компанії роботодавців та усіх охочих», – кажуть організатори.

Учасники зможуть не лише взяти участь у тренінгах та Дискусійному клубі, а й дізнатися про вакансії європейських і українських компаній, навчання та стажування за кордоном, отримати консультації від спеціалістів.

Загалом же активісти хочуть поширити серед молоді якомога більше інформації про те, як правильно будувати кар’єру та як професійно зростати на європейському ринку.

“Щороку навесні у ЛНУ проводиться Форум кар’єри. А цей захід, трохи іншого формату, відбувається вперше за підтримки представництва ЄС в Україні”, – розповіла “Львівській газеті” Ірина Сновидович, керівник відділу сприяння працевлаштуванню студентів та випускників.



Додамо, день кар’єри організовує ЛНУ ім. Івана Франка та Інформаційний центр ЄС за підтримки Студентської ради Львова й у партнерстві з міжнародною компанією «CRH»».