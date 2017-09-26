УГКЦ запровадить у Львові екологічні навчання

Соціальна ініціатива УГКЦ “Хтось не зробить” разом зі своїми еко-друзями з найрізноманітніших галузей об’єднується, щоб змінювати свідомість львів’ян у поводженні зі сміттям

«Зараз ми напрацьовуємо план нашої роботи, визначаючи головні напрями, за якими працюватимемо. На цьому етапі ми обрали три основних етапи діяльності. Перш за все разом із громадськими активістами та різними ініціативами готуємо звернення до міської та обласної влади щодо підтримки ЛМГО Спільнота взаємодопомоги «Емаус — Оселя» і СП «Зелена коробка» (Green Box) та інших громадських організацій. Ці спільноти займаються збором і вивозом конкретних відходів, тож ми ініціюємо, щоб їм компенсували транспортні витрати, як це роблять для решти перевізників. Тим більше, що не везуть це на сміттєзвалища, а дають речам «друге життя», — розповів сайту //velychlviv.com очільник Соціальної ініціативи УГКЦ «Хтось не зробить» Олег Котис.

Крім цього, вже почали роботу над програмою еко-навчань для шкіл, яка поділятиметься на кілька напрямів: окремо для учнів молодшої і старшої школи, а також батьків і вчителів. Паралельно з навчанням активісти планують поступово запроваджувати роздільне сортування сміття в кожній школі Львова. Передбачають, що наступним етапом буде залучення до цього навчання садочків, бібліотек і вищих навчальних закладів міста.

Паралельно до цієї роботи соціальна ініціатива УГКЦ «Хтось не зробить» почала працю над довідником із поводження з відходами у Львові. Зараз ще є можливість долучитися до цієї волонтерської ініціативи. Цей довідник поширюватимуть в електронному варіанті та видадуть друком.

Особливим етапом роботи стане співпраця з Львівським академічним обласним театром ляльок, який на кінець осені еко-виставу, до якої зі своїми проектами долучать й еко-активісти.