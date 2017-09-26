У Львові пройде VII львівський жіночий велопарад

Велопарад відбудеться вже цієї суботи

Велопарад організовує Львівська Асоціація Велосипедистів. Мета заходу – показати, що велосипед – той вид транспорту, на якому зручно і швидко можна доїхати на роботу, зустріч чи вечірку. А водночас він є повноцінною альтернативою приватним авто.

Концепція параду – учасницями є тільки жінки.

Дрес-код: stoned rock girl style, punk rock girl style, glam rock girl style. Основні атрибути: чорні штани; шкіряна або джинсова куртка; футболка чорного кольору з принтом; бандани; чорне взуття (кеди,черевики); чорні плаття; спідниці в клітинку; сорочки в клітинку.

Основне у дрес-коді – червоний колір губ.

Початок збору – 16.00 30 вересня на вулиці Університетській, біля пам’ятника Франкові.

Виїзд – 16:30.

Маршрут: пам’ятник Іванові Франку – Словацького – Дорошенка – Кн.Ольги – Володимира Великого – Кульпарківська – Окружна – Антоновича – Митрополита Андрея – Листопадового Чину – Січових стрільців – Гнатюка – Просп.Свободи – просп. Чорновола – Липинського – Промислова – Опришківська – Кордуби – Старознесенська – FestRepublic.

Фініш – Festrepublic фестиваль Craft Beer and Vinyl Music Festival [Fresh Hop Edition].

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