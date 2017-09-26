Три храми Львова завтра відзначають престольний празник (розклад богослужінь)

У Львові три храми відзначають престольний празник з нагоди цього свята.

Розпорядок святкових богослужінь:

– Храм Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, УГКЦ (вул. Січ. Стрільців, 1, Львів-Рудно). Святкове богослужіння розпочнеться о 12.00.

– Храм Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, УГКЦ (вул. Наукова, 23/4). Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00. Його очолить Владика Володимир (Груца).

– Церква Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, УГКЦ та УАПЦ (почергове моління), (вул. Замарстинівська, 9, Львівський державний університет внутрішніх справ – вхід із просп. Чорновола). Святкове богослужіння розпочнеться о 10.00.