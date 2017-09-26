Сьогодні – Всесвітній День контрацепції

26 вересня у всьому світі щорічно відзначають День контрацепції

Щороку цього дня проводять масштабну інформаційну кампанію, що охоплює населення репродуктивного віку. Заходи, присвячені цьому дню, проводять під девізом: «Контрацепція – це ваше життя, це ваша відповідальність».

Основним завданням дня є привернення уваги громадськості до проблем, які виникають унаслідок недостатнього статевого виховання і зневаги до засобів контрацепції, а також максимально підвищити обізнаність населення про методи контрацепції та дати молодим людям можливість самостійно приймати поінформовані, виважені рішення щодо питань сексуального та репродуктивного здоров’я, запобігання незапланованих вагітностей.

Як розповіла головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я з репродуктивного здоров’я і планування сім’ї Марія Малачинська, з ініціативи Львівського обласного центру репродуктивного здоров’я населення заплановано зустріч з молоддю, присвячену питанням сучасної контрацепції. Захід відбудеться сьогодні, 26 вересня, о 14:00 за адресою: м. Львів, вул. Короленка, 9. Молодь матиме можливість обговорити з лікарями акушерами-гінекологами різноманітні методи контрацепції та особливості їх застосування.