Рибу, якою отруїлися понад 60 людей, львів’янка коптила у гаражі в антисанітарних умовах

Тепер 48-річній жінці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Сьогодні, 26 вересня, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №3 орган досудового розслідування оголосив про підозру львів’янці, яка приготувала та продавала на ринку «Привокзальний» рибу гарячого копчення, вживання якої спричинило масове харчове отруєння. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Жінці оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Їй загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, – додали у відділі комунікації поліції Львівської області.

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Нагадаємо, 22 вересня до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в інфекційній лікарні на стаціонарі перебувають шестеро осіб з діагнозом «гостра кишкова інфекція». Усі госпіталізовані вживали рибу гарячого копчення, яку напередодні придбали в одному з кіосків на ринку «Привокзальний» у Львові. На сьогодні по медичну допомогу звернулися 63 особи, серед них семеро дітей.

Продавцю львівського ринку повідомлено про підозру у збуті недоброякісної риби

Встановлено, що жінка, достовірно знаючи, що порушені правила та норми можуть призвести до тяжких наслідків, все ж розморожувала скумбрію та за допомогою спеціального обладнання у приміщенні власного гаража здійснювала гаряче копчення риби. Виготовлений з порушеннями санітарно-епідеміологічних правил товар без документів про якість, продавчиня збувала на львівському ринку.

Під час слідчих дій, товар вилучено, а взірці скеровано на експертизу для проведення лабораторних досліджень.

Досудове розслідування триває.