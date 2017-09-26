Поїздки з Uber у Львові знову подорожчали

Від сьогодні, 25 вересня, Uber переглянув тарифи на поїздки у Львові

Зокрема, відтепер вартість хвилини поїздки з Uber у Львові коштує 1,20 грн замість однієї гривні, як це було від 9 червня. У компанії кажуть, що зробили це, аби збільшити кількість автомобілів і зменшити для пасажирів час очікування авто.

Як писала «Львівська газета», на початку червня Uber підняв вартість проїзду у Львові. Тоді сервіс збільшив ціну подачі авто – з 15 до 16 грн, запровадив похвилинну оплату та встановив вартість одного кілометра – 5 грн., не залежно від того, на яку відстань їде клієнт.

Від 20 вересня вартість поїздок у Львові та Києві на послуги таксі Uber ще раз зросла. У Львові для UberX тепер перші 10 км тариф становить 5 грн/км, далі – 9 грн/км.

Uber – це сервіс для пошуку, виклику й оплати послуг приватних водіїв чи таксі, якою користуються мільйони пасажирів по всьому світу. У Львові Uber працює з лютого цього року.