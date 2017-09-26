Поблизу Вінниці вибухають склади з боєприпасами (оновлюється)

У селищі Калинівка поблизу Вінниці відбуваються вибухи на складах з боєприпасами та зброєю. Проо це повідомляє Громадське.

Як стало відомо Громадському, вибухи відбуваються на 48 арсеналі, військової частини А1119.

Відео вибухів почали з’являтись у соціальних мережах.

За офіційною інформацією МВС, інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України надійшла до підрозділів ДСНС 26 вересня близько 22:00

На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки. До місця події направлено підрозділи ДСНС. На місці події формується зведений загін.

За інформацією головного редактора видання Цензор.нет Юрія Бутусова, склад в Калинівці має площу 1000 га і заповнений боєприпасами різного типу. За його словами, це другий за значенням склад в Україні після Балаклії на Харківщині. Нагадаємо, у березні цього року там стались масштабні вибухи та пожежа.

Станом на 23.40 поліцейські і нацгвардійці перекрили в’їзди до Калинівки, а також здійснюють евакуацію жителів міста та прилеглих сіл. Крім того, правоохоронці забезпечують збереження залишеного людьми майна від мародерів.

Вінницька міська рада у себе на сайті повідомила, що територія міста Вінниця в зону ураження наявних на зазначених складах боєприпасів не підпадає.

Начальк Генерального штабу ЗС України Віктор Муженко повідомив на своїй сторінці у Facebook, що терміново виїхав на місце події з групою офіцерів.