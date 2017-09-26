Львівські перевізники вимагають підвищити тариф або навести лад із пільговиками

Таку вимогу озвучила асоціація перевізників Львівщини сьогодні під час прес-конференції.

«Якщо міська влада не змусить пільговиків хоча би частково платити за проїзд, то тариф у міських маршрутках становитиме 6 гривень 80 копійок. Як місто вирішить це питання, такою і буде вартість проїзду», – сказав голова асоціації Іван Велійка.

Відтак перевізники пропонують місту два шляхи вирішення проблеми. У першому випадку Львів має укласти угоду з перевізником, який зобов’язується перевозити окремі категорії пільговиків безкоштовно. Інший вихід – зобов’язати пільговиків платити хоча би 50% вартості.

«Зараз на львівському ринку пасажирських перевезень хаос, тому ніхто не хоче вкладати гроші у цей бізнес», – сказав Іван Велійка.

Разом з тим він наголосив, якщо перевізники і візьмуться зараз переглядати тариф, то реально ціна зросте не раніше, аніж в середині січня наступного року.

Зазначимо, що у львівських маршрутках від 35 до 50% пасажирів не платять за проїзд взагалі.