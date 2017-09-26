Підлітків запрошують у Школу психолога в УКУ

Під час навчання учасники дізнаються, що впливає на формування характеру і темпераменту, як правильно комунікувати, вирішувати конфлікти і домовлятись, як ефективно презентувати себе, розвивати професійні здібності, як долати стресові ситуації, як відрізнити психологічну норму поведінки від психологічного відхилення.

«Молода людина вчиться співпрацювати, спілкуватися, знаходити собі друзів, коханих. Саме в підлітковому віці людина починає задумуватися про сенс життя, свою цінність у житті, в когось з’являється страх самотності. Усі хочуть особистого щастя, кохання, створення сім‘ї; професійного самовизначення і самореалізації. Цей навчальний курс допоможе молодій людині відчути взаємозв‘язок між проблемою пошуку життєвого призначення, змістом існування та проблемою спілкування, взаєморозуміння, проблемою самотності. Молоді люди зможуть адекватніше зрозуміти власні індивідуально-психологічні особливості. Адже не знаючи себе, перебуваючи у полоні ілюзій щодо свого «Я», людині важко прийняти реальне «Я», подолати страхи, тривогу, бажання захищатися, відштовхувати від себе всіх, хибно вважаючи їх «маніпуляторами» та «випадковими зустрічними», – пояснює психолог Тетяна Завада.

Вивчення основ психології допоможе старшокласникам розібратися в конкретних життєвих ситуаціях, знайти власний неповторний стиль поведінки, підходу до інших людей. Психологія ознайомить із базовими визначеннями в психології, з типологією людей, особливостями прояву кожного типу, різновидностями відносин між ними, колективними стосунками. Допоможе відкрити нові сторони власного «Я», нові прояви своєї особистості. Мета програми – сприяти розвитку та саморозвитку особистості старшокласників, створити умови для розкриття їхнього творчого потенціалу та набуття важливих життєвих навичок.

Психолог Тетяна Завада викладає в УКУ на кафедрі психології і психотерапії, займається психологічним консультуванням у приватному офісі, також є організатором Школи психолога. Свій професійний досвід починала з роботи в дитячому садку, де впроваджувалася інклюзивна освіта – інтеграція дітей з неповносправністю разом з іншими дітьми. Пізніше працювала на кафедрі психології, психіатрії і сексології у медичному університеті Д. Галицького. Після того працювала головним спеціалістом-психологом у правоохоронній структурі.