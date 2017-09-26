Педагогів Львівщини відзначили з нагоди професійного свята

Сьогодні, 26 вересня, з нагоди Дня працівника освіти у Львівському національному театрі опери та балету імені С. Крушельницької відбулася урочиста академія

Педагогів привітав з прийдешнім святом голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. У вітальному слові він наголосив, що в наш дуже непростий час надзвичайно важливими є якість освіти і якість інституцій.

«Якість освіти створюєте ви, вчителі. А інституції – представники державної влади і місцевого самоврядування. Усім нам необхідно відчувати тенденції сучасного світу. А вони полягають сьогодні у винятковій важливості способу мислення, який ви виробляєте у вихованців від садочка до диплому магістра чи бакалавра», – зауважив голова облради.

Також Ганущин подякував педагогам, які взяли участь у проекті обміну вчителями між Львівською і Луганською областями. «Правильно говорять, що війну виграють вчителі і парафіяльні священики. Тому ми будемо продовжувати цей проект, щоб школи і виші співпрацювали з колегами зі сходу, наближаючи перемогу», – зауважив він.

Олександр Ганущин за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти, значні досягнення у вихованні молодого покоління, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівника освіти відзначив грамотами Львівської обласної ради:

Дітчук Олену Олександрівну – керівницю гуртка Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львова, переможця Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»;

– керівницю гуртка Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львова, переможця Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»; Білаш Анастасію Миколаївну – учительку фізичної культури СЗШ № 6 м. Червонограда, переможця Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»;

– учительку фізичної культури СЗШ № 6 м. Червонограда, переможця Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»; Мартинюка Бориса Богдановича – директора ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м. Броди;

– директора ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м. Броди; Клісовську Стефанію Іванівну – завідувачку дошкільного навчального закладу с. Переможне Городоцького району.

Окрім того, нагороди Львівської обласної ради «Подяка обласної ради» з рук Олександра Ганущина отримали:

Сень Галина Іванівна – голова Буської районної організації профспілки працівників освіти і науки України;

– голова Буської районної організації профспілки працівників освіти і науки України; Капала Олег Богданович – директор Стрийського вищого художньо-професійного училища;

– директор Стрийського вищого художньо-професійного училища; Маринкевич Володимир Мар’янович – директор Вищого професійного училища № 19 м. Дрогобича;

– директор Вищого професійного училища № 19 м. Дрогобича; Максимів Леся Михайлівна – директорка Львівського вищого професійного училища побутового обслуговування;

– директорка Львівського вищого професійного училища побутового обслуговування; Хараху Сергій Олександрович – заступник директора з виховної роботи Класичної гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка, учителя географії.

Під час урочистої академії голова Львівської ОДА Олег Синютка вручив державну нагороду «Заслужений працівник освіти України» від імені Президента України Наталії Юристовській, викладачеві Львівського медичного коледжу імені Андрея Крупинського.

Із професійним святом педагогів Львівщини також привітала директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Любомира Мандзій.

«Хочу подякувати вам за невтомну і жертовну працю, вірю, що ваша мудрість і знання проростуть в майбутньому на користь нашої держави. Спільними зусиллями і спільною працею Львівщина демонструє високі знання в освітній галузі, нам є чим гордитись», – наголосила Любомира Мандзій.

Очільник області Олег Синютка нагородив нагрудним знаком «Відмінник освіти» кращих педагогів Львівщини.

Окрім того, за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, а також з нагоди Дня працівника освіти кращі працівники галузі отримали почесні грамоти.

Освітян Львівщини привітали художні колективи Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка» та Львівського національного аграрного університету.