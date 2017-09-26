Освітянам Львова виплатять грошову винагороду з нагоди Дня працівника освіти

У першу неділю жовтня Україна відзначає День працівників освіти

З нагоди відзначення Дня працівників освіти, відповідно до розпорядження міського голови, педагогічних працівників установ освіти, молоді та спорту, професійно-технічних навчальних закладів та установ культури міста Львова за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків буде відзначено грошовою винагородою у розмірі до 80% посадового окладу.

Окрім того, технічний персонал отримає матеріальну допомогу у розмірі посадового окладу на вирішення соціально-побутових питань.

Слід також зазначити, що на виконання ухвали сесії Львівської міської ради «Про затвердження Програми «Успішний педагог» з метою підтримки талановитих та обдарованих педагогів і покращення якості надання освітніх послуг продовжується реалізація програми «Успішний педагог». Учасниками зазначеної Програми є педагогічні працівники дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста Львова. Прийом документів триває до 1 жовтня 2017 року.

Кожен переможець зможе отримати премію в розмірі 25 тис. грн.

У четвер, 28 вересня 2017 року, о 15.00 у Палаці залізничників відбудуться урочистості з нагоди святкування Дня працівника освіти. Вихованці позашкільних навчальних закладів міста вітатимуть своїх педагогів.

Окрім того, міський голова міста Львова вручить подяки найкращим освітянам міста.