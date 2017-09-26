Медикам-волонтерам стало простіше добиратися в зону бойових дій

Якщо за останні 2 роки Збройні сили України зміцніли і великих проблем із забезпеченням у військових немає, то в медичній сфері в зоні АТО ситуація куди гірша. За статистикою, кожна друга медична посада на Луганщині та Донеччині є вакантною. Проблему вдається вирішувати завдяки лікарям-волонтерам, які регулярно їздять в зону АТО, аби надавати допомогу як нашим військовим, так і місцевому населенню. Ініціаторами таких «медичних десантів» стали організатори Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова. Як зазначив президент ПДМШ Геннадій Друзенко, лікарі охоче відгукнулись на цей заклик. Однак, існувала проблема з їхнім добиранням до місця призначення. Не завжди легко було дістати залізничні квитки, та й зі станцій до медичних закладів Донбасу часто немає чим доїхати.

«Наш старенький автомобіль вже давно віджив своє на фронтових дорогах, – розповідає пан Геннадій. – І тому ми звернулись з конкретним проханням до народних депутатів Богдана та Ярослава Дубневичів, з якими тісно співпрацюємо уже майже рік. І ось сьогодні вони подарували нам комфортний мікроавтобус, за який ми їм щиро вдячні. Думаю, завдяки цій машині ми зможемо врятувати життя сотням, тисячам наших військовослужбовців».

Продовжує розповідь колеги віце-президент ПДМШ з питань логістики Ігор Буйвол: «Це ідеальний транспорт для наших «медичних десантів». Тепер ми матимемо змогу доставляти лікарів від Станиці Луганської до Попасної, практично уздовж усієї лінії фронту на Луганщині», – зазначив пан Ігор.

Своєю чергою, Ярослав Дубневич переконаний, що не лише новітнє озброєння є запорукою перемоги над ворогом. Кожен воїн чи мирний мешканець при потребі повинен своєчасно отримати кваліфіковану допомогу фахових лікарів. Турбота про здоров’я бійців на передовій і тих, хто за нього дбає – теж важливий фактор у нашій боротьбі з ворогом.

«З самого початку російської агресії на Донбасі, ми активно працюємо у багатьох напрямках щодо підтримки українських військових. Тепер додали ще один – Перший добровольчий мобільний шпиталь. Щиро радий тому, що відтепер лікарі зможуть оперативно і комфортно добиратись до місць чергувань, а значить не один наш захисник повернеться живим і здоровим з війни додому», – додав народний депутат.

Нагадаємо, це вже 7-й автомобіль, який цього року Богдан та Ярослав Дубневичі передали для потреб українських військових. У березні 5 позашляховиків передали благодійному фонду «Повернись живим» для 72-ї ОМБР, ще один – 24-й ОМБР безпосередньо в зоні бойових дій.